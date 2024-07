Prefeitura atualiza situação das obras de macrodrenagem na Bacia Victor Meirelles, em Brusque

Após a conclusão da pavimentação asfáltica da rua Pomerode, a empresa responsável pelas obras de macrodrenagem da bacia Victor Meirelles, em Brusque, iniciaram a drenagem na rua de mesmo nome. Neste momento, já foi finalizada a primeira etapa dessa via. As informações foram divulgadas pela prefeitura nesta terça-feira, 23.

A drenagem, desde a rótula da Avenida 7 de Setembro até as proximidades da rua Pomerode, também já foi finalizada. Agora, as equipes avançam com a drenagem no restante do trecho, que continua interditado.

Os desvios podem ser feitos pelas seguintes ruas: os condutores que trafegam pela Beira Rio e pela “Ponte dos Bombeiros” em direção ao bairro Santa Rita devem desviar pelas ruas Coelho Neto e Marechal Floriano.

Com a finalização desta última etapa de drenagem, a rua começará a receber o conserto dos meios-fios, pavimentação asfáltica e pintura.

Prazo

O prazo de conclusão da obra, que custa R$ 4,3 milhões, provenientes do Fonplata, é dezembro, mas, segundo a fiscal da obra, Ananda Pertile Markoski, a entrega deve ocorrer antes.

“A obra não apresentou dificuldades em sua execução, o que permitiu que ela fluísse dentro do cronograma. Se o tempo colaborar, a obra será entregue antes do prazo”.

