Neste primeiro dia de inverno, Brusque amanheceu com céu encoberto e sensação de frio. De acordo com dados das minhas estações meteorológicas automáticas, a temperatura média no município nesta quarta-feira,21, ficou em 15,3°C. Entretanto os valores mínimos da madrugada/amanhecer oscilaram abaixo dos 13°C. No decorrer do dia a máxima não superou os 18ºC, enquanto os percentuais de umidade do ar ficaram entre 42% e 89%. O dia seguiu sem chuva, porém, céu encoberto por todo o período.

Estamos com média/parcial/mês (Junho/2017) de temperatura em 17,8ºC, considerado até o momento, um valor dentro do normal para esta época se comparado com anos anteriores.

Abaixo trago os dados das temperaturas extremas desta quarta-feira em Brusque e região, com informações extraídas junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: