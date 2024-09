Professora acusada de cometer injúria racial contra aluno em faculdade de Joinville é afastada

Uma professora da Univille denunciada por injúria racial, após chamar um aluno do curso de moda diversas vezes de “ladrão” nas dependências da universidade de Joinville, foi afastada do cargo. A decisão foi comunicada pela instituição nesta segunda-feira, 23. O caso ocorreu na última quarta-feira, 18.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Univille informou que nesta segunda-feira o reitor da universidade, Prof. Dr. Alexandre Cidral, recebeu e conversou com o estudante que denunciou o caso.

“O Reitor fez o pedido institucional de desculpas ao jovem, afirmou que a Univille não compactua com nenhum ato de ofensa à dignidade humana e anunciou medidas”, diz trecho do comunicado.

A Univille informou que a professora envolvida foi afastada no período da manhã e que a medida foi possível após a primeira etapa de um procedimento administrativo, que foi aberto menos de 24 horas depois da universidade ter recebido a denúncia formal.

Também relata que o estudante está sendo acompanhado por um psicólogo, assistente social e que está tomando novas medidas de enfrentamento ao racismo na Univille. Veja as medidas prometidas:

– A efetivação de um programa de letramento racial para docentes e pessoal administrativo;

– A nomeação de um grupo de trabalho institucional para elaborar e implementar um Programa de Ações Afirmativas e para Equidade com a participação da comunidade interna e externa;

– A revisão dos protocolos de resposta em casos de violência.

O caso

Segundo o denunciante, que preferiu não se identificar, ele estava na Univille fazendo fotos da própria roupa no CAD, um espaço de conveniência comum da universidade, até que a colega sugeriu que ele tirasse fotos perto da janela que dá para os fundos de uma sala.

Ele conta que neste momento, uma professora que estava dentro da sala teria dito para os alunos “que susto, um ladrão ali na parte de fora”. O estudante relata que em seguida entrou na sala e perguntou para a pedagoga o que teria dito. Ele acusa que ela repetiu a palavra “ladrão”.

“Fiquei muito nervoso, assustado e me senti indignado. Na mesma hora, falei para ela que não tinha gostado da forma como ela havia falado comigo, me chamando de ladrão e neste momento ela pediu desculpas, mas eu a informei que não iria desculpá-la e também que iria comunicar a coordenação da Univille e ela só disse que eu poderia ir”, contou o estudante à reportagem de O Município.

O aluno foi até a Central de Relacionamento com o Estudante da Univille onde conversou com o assistente social que o orientou sobre os procedimentos internos e civis para o registro do crime. Após o incidente, ele conta que está abalado mentalmente e que vai abrir um processo contra a professora. Um boletim de ocorrência foi registrado.

“A gente está acostumado a passar por isso, mas foi o meu limite. Isso acabou com a minha semana. Eu desapareci da universidade, não consegui mais trabalhar, ir para as aulas e nem comer. Quero que ela seja expulsa e presa”, disse o estudante.

A denúncia de injúria racial também foi divulgada pelo Movimento Negro Maria Laura com uma nota de repúdio nas redes sociais. Além de contar sobre o caso, o texto falou sobre o ato criminoso de estereotipar pessoas negras como violentas, neste caso do estudante, como “ladrão”.

Confira a nota da instituição na íntegra:

Nesta segunda (23/09), o Reitor da Univille, Prof. Dr. Alexandre Cidral, recebeu e conversou com o nosso estudante que denunciou ter sofrido um ato de injúria racial, na última semana.

O Reitor fez o pedido institucional de desculpas ao jovem, afirmou que a Univille não compactua com nenhum ato de ofensa à dignidade humana e anunciou medidas.

A professora envolvida foi afastada nesta manhã. A medida foi possível após a primeira etapa do procedimento administrativo regimental, aberto menos de 24 horas depois da universidade ter recebido a denúncia formal.

Desde o início, nosso estudante está sendo assistido por psicólogo e assistente social da nossa Central de Relacionamento com Estudantes, e pelo Pró-Reitor de Ensino, Prof. Dr. Eduardo da Silva, responsável pela Graduação.

Comunicamos ainda que estamos tomando novas medidas de enfrentamento ao racismo na Univille:

– A efetivação de um programa de letramento racial para docentes e pessoal administrativo;

– A nomeação de um grupo de trabalho institucional para elaborar e implementar um Programa de Ações Afirmativas e para Equidade com a participação da comunidade interna e externa; e

– A revisão dos protocolos de resposta em casos de violência.

Desculpando-nos também com a comunidade acadêmica e a comunidade de Joinville e região, a Reitoria da Univille reafirma: é nosso compromisso enfrentar o racismo e construir uma universidade ainda melhor para todas as pessoas.

