Programa federal Mais Médicos tem vagas para Brusque e região; confira o edital

A assistência em saúde no Brasil vai ser reforçada com a abertura de mais 3,1 mil vagas para o programa Mais Médicos, destas mais de 20 são em Brusque e região. O Governo Federal publicou o Edital de Chamamento Público nº 04/2024, nessa segunda-feira, 1º. O prazo para inscrições iniciou nesta terça-feira, 2, e segue até as 18h de sábado, 6.

No edital, que delimita as regras para a seleção, e traz, de forma inédita, vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. Com o incremento de profissionais na rede pública de saúde, mais de 10,6 milhões de brasileiros serão beneficiados.

Será concedida bolsa-formação de R$ 14.058/mês, que poderá ser paga pelo prazo de 48 meses.

Podem participar da seleção profissionais brasileiros, brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que continuarão atuando com Registro do Ministério da Saúde (RMS). Os médicos brasileiros formados no Brasil continuam a ter preferência na seleção.

Os percentuais das vagas válidas no novo edital obedecerão às exigências de cotas para concursos públicos, que prevê o mínimo de 20% de cotas étnico-raciais, e a lei de cotas para PCD, com o mínimo de 9%.

Vagas de cotas do programa Mais Médicos

para municípios que têm 2 vagas: 50%

para municípios que têm entre 3 a 10 vagas: 20%

para municípios que têm mais de 10 vagas: 20%

Leia também:

1. VÍDEO – Ciclone bomba em retrospectiva quatro anos após atingir Brusque

2. Frio intenso sinaliza trégua em Brusque, mas promete voltar com chuva; veja a previsão

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (01 a 02/07)

4. WhatsApp deixará de funcionar em modelos de celular

5. Correios anunciam concurso com 3,2 mil vagas para carteiros

Assista agora mesmo!

Testemunhas relembram queda de avião em Guabiruba que matou piloto e copiloto em 1995: