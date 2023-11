Programa para negociação de dívidas é apresentado pela Celesc; saiba quando ele acontece

Clientes ativos e inativos em dívida com a Celesc terão uma oportunidade única de negociação a partir da próxima semana, quando a companhia inicia o programa Celesc Conta em Dia.

De 6 de novembro a 31 de dezembro, em todas as lojas físicas de atendimento da Celesc, serão oferecidas oportunidades para regularização de débitos de maneira acessível e facilitada, em condições mais benéficas que no restante do ano.

No decorrer do programa, serão apresentadas condições como o parcelamento dos débitos vencidos, ajuizados e/ou não ajuizados, mediante pagamento de entrada de no mínimo 10% e o saldo restante em até 24 parcelas. Os clientes terão isenção da cobrança de multa por inadimplência e juros pretéritos (acumulados até o momento).

Nas negociações, o valor de emissão será corrigido monetariamente conforme prevê Resolução Normativa Aneel nº 1.000/2021. Nas parcelas, incidirão apenas juros compensatórios de 1% a.m.

O programa também prevê que consumidores que possuam parcelamentos vencidos não pagos e a vencer poderão renegociar seus débitos sem a necessidade de apresentação de garantias. No entanto, aqueles que estiverem inadimplentes em parcelamento realizado com benefício de isenção de multa e juros de programas anteriores não poderão aderir a novo parcelamento.

Semana Nacional de Conciliação

A participação da companhia também está confirmada na XVIII Semana Nacional de Conciliação (de 6 a 10 de novembro) organizada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); no Procon Limpa Nome, mutirão de renegociação de dívidas a ser realizado em Itapoá; e no Feirão Zera Dívidas, organizado pelo Procon de São José.

Leia também:



1. Motociclista que colidiu contra poste no Primeiro de Maio morre no hospital

2. Homem é preso após arrombar e furtar loja no Centro de Brusque

3. Secretaria realiza mais de 30 mil atendimentos a pessoas vulneráveis em Brusque, em 2023

4. Presidente do Hospital Dom Joaquim apresenta reformas, modernizações e projetos para o futuro

5. Vereador sugere que prefeitura instale pista exclusiva para corrida e ciclismo na margem esquerda da Beira Rio

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: