“Uma pessoa incrível”: amigos se despedem de jovem que morreu no hospital após acidente de motocicleta em Brusque

O jovem de 19 anos Denilson Cardoso de Carmo faleceu no hospital na manhã do domingo, 5, após colidir sua motocicleta contra um poste no bairro Primeira de Maio, em Brusque. O acidente aconteceu no sábado, 4.

De acordo com uma prima, Denilson faria 20 anos nesta segunda-feira, 6. Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram suas homenagens a Denilson.

“Meus pêsames à família. Ele fazia aula na Autoescola Águas Claras. Nunca o conheci, mas os instrutores falavam muito bem dele”, disse um homem.

“Descansa em paz mano. Aqui você está em todos os nossos corações”; “O guri era uma pessoa incrível”; “Descanse em paz irmão. Sempre irei lembrar de você com seu sorriso no rosto e as brincadeiras. Fica com Deus”, publicaram amigos de Denilson.

O acidente

Denilson ficou ferido após colidir a motocicleta que pilotava em um poste na noite do sábado, 4, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. A colisão aconteceu por volta das 22h45.

A colisão aconteceu na avenida Primeiro de Maio. O jovem pilotava uma motocicleta Honda XRE. Ele foi atendido pelos bombeiros e apresentava suspeita de hemorragia interna e fratura na coxa e fêmur da perna direita. Ele ainda vomitou após o acidente.

Ele foi atendido pelos socorristas no local e encaminhado ao Hospital Azambuja. Na manhã do domingo, 5, ele faleceu no Hospital.

