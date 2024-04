Programação com minidocumentário vai celebrar 10 anos de existência do Parque das Esculturas em Brusque

A Fundação Cultural de Brusque e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Brusque anunciaram uma ação comemorativa especial em celebração aos 10 anos de existência do Parque das Esculturas. A programação inicia na quarta-feira, 24, e encerra no sábado, 27.

As celebrações terão início com uma solenidade de abertura, às 19h30 de quarta-feira, contando com uma apresentação do Coro da Unifebe e a exibição do Minidocumentário “Esculpindo Memórias: Uma Década de Arte no Parque das Esculturas”, que destaca momentos marcantes do parque nos últimos 10 anos.

Durante os dias seguintes, os visitantes terão a oportunidade de participar de visitas mediadas ao acervo do Parque das Esculturas, com horários disponíveis para estudantes de escolas públicas ou privadas. As inscrições podem ser feitas através do telefone: (47) 98913-9944.

Destaque também para a palestra “Parque 10+: O Futuro do Parque das Esculturas de Brusque”, que acontecerá na quinta-feira, 25, das 18h30 às 22h, no Auditório do Bloco F da Unifebe. Os palestrantes Alfi Vivern e Ike Gevaerd irão discutir sobre os próximos passos e desafios para o parque nos próximos anos.

Outros eventos incluem um Piquenique Inclusivo da Apae de Brusque, com brincadeiras e apresentações da banda “Soul do Coração”, e o Unifebe na Comunidade, com diversas atividades recreativas para todas as idades.

