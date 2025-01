Projeto Sementes irá realizar pedágio solidário em fevereiro, em Brusque

O projeto Sementes irá realizar um pedágio solidário no dia 8 de fevereiro em Brusque. O objetivo do evento é conseguir recursos para a construção de uma sede própria.

Parte do valor arrecadado também será destinado à melhoria dos eventos do projeto. A sede será usada para realizar reuniões estratégicas, organizar eventos, armazenar e organizar todo o material recebido em doações destinadas às famílias atendidas.

“Contamos com o apoio da comunidade e de parceiros nessa missão de semear amor e cuidado onde mais é necessário“, diz o responsável pelo projeto, Paulo Henrique. De acordo com ele, a ação ocorrerá em todas as sinaleiras da cidade.

