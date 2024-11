Quais praias perto de Brusque estão próprias para banho de mar

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA-SC) divulgou um novo relatório da qualidade da água do mar das praias perto de Brusque. Os resultados do monitoramento foram publicados nesta quarta-feira, 13, dois dias antes do feriado de Proclamação da República.

A Praia Central de Balneário Camboriú está com oito de dez pontos impróprios para banho. Está com balneabilidade própria somente a área próxima ao molhe do Pontal Norte e na região da rua 2500, no Centro. As praias do interior da cidade, Laranjeiras, Taquaras, Estaleirinho e Estaleiro, estão próprias para banho.

Em Itapema, Meia Praia está com um único ponto impróprio para banho, na região da rua 205. Os demais locais monitorados na praia estão próprios. A praia do Porto também foi considerada própria, conforme o relatório.

Na praia do Perequê, em Porto Belo, dois dos três pontos monitorados estão próprios para banho de mar. A exceção é para a região na foz do rio Perequezinho. Da mesma forma, o relatório do IMA-SC apontou que a praia de Porto Belo está com dois pontos próprios e um impróprio.

Em Navegantes, dos quatro pontos monitorados pelo órgão ambiental na praia, dois estão próprios e dois impróprios. Na ocasião, são pontos impróprios as regiões da foz do rio Gravatá e em frente à rua 8150.

Um único ponto da praia Brava, em Itajaí, está impróprio para banho de mar, em frente à saída da lagoa. A praia de Cabeçudas está imprópria, enquanto a praia do Atalaia está própria, de acordo com o Instituto do Meio Ambiente.

Por fim, Zimbros, Canto Grande e Mariscal, em Bombinhas, são praias próprias para banho de mar. A praia de Bombas está com dois pontos impróprios e um próprio, diferente da praia de Bombinhas, que possui dois pontos próprios e somente um impróprio.

Confira os resultados praia por praia

