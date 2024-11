Operação apreende R$ 1,5 milhão em peças de roupas pirateadas em Brusque

Uma operação conjunta da Polícia Civil e órgãos do governo do estado em combate à comercialização de mercadorias falsificadas apreendeu peças de roupas pirateadas em Brusque. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 13, com atuação da Secretaria de Estado da Fazenda.

Foram apreendidas cerca de 20 mil peças de roupas pirateadas, entre camisas, camisetas, moletons, bermudas e demais itens de vestuário. Também foram recolhidas milhares de etiquetas, logomarcas e objetos utilizados na falsificação dos materiais.

O valor dos produtos apreendidos é estimado em R$ 1,5 milhão. As apreensões ocorreram em um centro de distribuição responsável por armazenar, embalar e despachar as mercadorias vendidas on-line por meio dos chamados marketplaces. O nome do local não foi revelado.

Durante os trabalhos, os auditores fiscais verificaram fortes indícios de sonegação fiscal em outros três estabelecimentos vistoriados. As suspeitas estão sendo apuradas e, em caso de confirmação das infrações, serão emitidas notificações fiscais correspondentes à sonegação dos períodos registrados.

“A operação tirou de circulação produtos que afetam o comércio legal e a concorrência leal”, afirma o presidente do Conselho Estadual de Combate à Pirataria (Cecop), Jair Antônio Schmitt.

Os trabalhos foram coordenados pela Delegacia de Investigação de Crimes contra as Relações de Consumo da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), com a participação de servidores da Polícia Científica, além de representantes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e das empresas que detêm as marcas falsificadas.

