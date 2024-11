“Amigo querido de Rio do Sul”: deputado Jorge Goetten revela que recebeu visita de autor de ataque ao STF em agosto

O deputado federal Jorge Goetten (Republicanos-SC) concedeu entrevista à CNN Brasil na noite desta quarta-feira, 13, após o ataque ao Supremo Tribunal Federal (STF) por um catarinense. O autor do crime foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, o Tiu França, de Rio do Sul, no Alto Vale. Goetten considera o homem, que morreu durante o ataque, como um “amigo querido”.

A participação do deputado ao vivo na CNN Brasil ocorreu por volta das 23h40. O deputado declarou que foi visitado mais de uma vez por Francisco Wanderley no gabinete. A última ocasião em que o autor do ataque esteve no gabinete de Goetten foi em agosto deste ano.

“Me visitou no ano passado no gabinete. Cheguei a falar com ele mais de uma vez e fiquei muito contente com a visita dele. Senti ele um tanto quanto alterado, com problema mental, parece. Me falou que estava separado. Acho que isso abalou muito ele. Não era o França, aquele amigo de Rio do Sul, que eu conhecia”, revelou.

Goetten detalhou também que Francisco Wanderley fez sucesso no ramo de eventos em Rio do Sul. O deputado federal classificou o autor do ataque como uma pessoa atualizada. Em agosto, quando visitou Goetten novamente, Francisco passou uma tarde no gabinete.

“Em agosto deste ano, ele esteve novamente no gabinete. Passou uma tarde lá, batendo-papo. Falou que estava morando um pouco em Brasília, que gostava muito de Brasília. São essas as últimas informações que tenho dele. Lamento muito pelo o que ele fez”, completou o parlamentar.

O deputado disse ainda que conhecia a família de Francisco Wanderley e que ele era “uma pessoa do bem”. Em 2020, o catarinense autor do ataque concorreu ao cargo de vereador pelo PL em Rio do Sul, mas não foi eleito. Francisco obteve 98 votos.

“Lamento muito o ocorrido. Era um amigo querido de Rio do Sul, da minha terra. Desde a minha juventude conheço ele e a família. É uma família do bem, ele uma pessoa do bem também. Foi um empreendedor de sucesso em Rio do Sul”.

Morte durante ataque

Francisco Wanderley morreu durante o ataque ao prédio do STF. Ele chegou a fazer publicações nas redes sociais, que indicam que o crime foi planejado. Sessões ocorriam na Câmara e no Senado durante o ataque. No STF, uma reunião já havia sido encerrada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estava mais no Palácio do Planalto no momento do crime.

