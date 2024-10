Reformas de filtros da ETA Central do Samae são finalizadas

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque concluiu a reforma nos filtros de água da Estação de Tratamento de Água (ETA) Central. Ao todo, foram reformados seis filtros.

O prazo inicial para conclusão dos serviços era de 12 meses, porém os serviços foram finalizados em sete.

De acordo com a autarquia, a aquisição e a instalação deste fundo de filtro trará uma maior modernização ao sistema de filtragem da ETA Central, melhorando a qualidade da água e a eficiência na retrolavagem, “pois além das crepinas ranhuradas, o sistema é compatível com lavação de ar e água. E com a instalação deste novo sistema será economizado aproximadamente 140 mil litros de água por dia. Isto acontece devido ao sistema ser mais eficiente na distribuição, tanto na taxa de filtração e distribuição, como na retrolavagem com ar e água”.

O coordenador das ETAs do Samae, André Castro, comentou que o próximo passo agora é a automação desses filtros. “Neste momento, os filtros são operados manualmente, mas já estamos com os projetos para toda automação desses filtros”, disse.

“Com essas reformas concluídas, o Samae economiza aproximadamente 35% do que antigamente era gasto com água para a lavagem desses filtros. O Samae segue com um conjunto de melhorias em todos os setores da autarquia, visando sempre atender com excelência toda população de Brusque”, explica o diretor-presidente Cláudio Adão Pereira.

Leia também:

1. Entre flores e pincéis: conheça a artesã de Brusque e o jardim que inspira suas telas

2. Moradores da Estrada da Fazenda, em Brusque, relatam tráfego irregular de veículos

3. Homem é preso após esfaquear padrasto de ex-namorada em Itajaí

4. Quem são os cinco novos vereadores que assumirão o primeiro mandato em Brusque

5. Prazo para saque de valores esquecidos encerra nesta quarta-feira; saiba como consultar

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: