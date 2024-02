Rua do Limoeiro é inaugurada pelo programa Pavimentação Comunitária em Brusque

Nesta quarta-feira, 7, foi realizado o evento de inauguração da pavimentação rua Augusto Benassi, no Limoeiro, que contou com a presença da comunidade local e de lideranças municipais, como o prefeito de Brusque, André Vechi, e do vice-prefeito, Deco Batisti.

A rua Augusto Benassi foi mais uma a participar do Programa de Pavimentação Comunitária, que une recursos dos moradores locais com a Prefeitura. No caso da via do Limoeiro, o custo total estimado ficou em R$ 127.510,31, com R$ 90.395,75 oriundos dos contribuintes e os R$ 38.734,56 destinados pelo poder público municipal como contrapartida.

Requerimento

Os residentes apresentaram o requerimento ao Poder Público em 2022, informando sua demanda e a intenção de participar do Programa de Pavimentação Comunitária, com o objetivo de asfaltar os 170 metros da rua.

Além da pavimentação, foi realizada ainda a substituição da iluminação da via, assim como a finalização das sinalizações.

Mostrando alegria por mais uma obra entregue para a comunidade, o prefeito André Vechi comentou sobre a finalização da rua Augusto Benassi.

“A gente tem trabalhado num ritmo acelerado para poder entregar essas ruas o mais rápido possível, assim que a comunidade consiga atingir os 70% do pagamento conforme preconiza a lei”, comenta.

“A gente teve então a João Batista Debatin, já no início da semana, e agora aqui na rua Augusto Benassi, uma importante obra numa região muito desenvolvida, sobretudo do aspecto das empresas aqui na região, empresas grandes, caminhões pesados que transitam por aqui e que viviam na poeira. Então uma área tão privilegiada como essa a gente fez essa parceria comunitária logo que a gente conseguiu atingir o pagamento. A prefeitura veio aqui e fez a obra com qualidade, com iluminação, para poder trazer uma qualidade maior aqui para os moradores e para as empresas que estão aqui instaladas”, analisou o chefe do Poder Executivo municipal.

Parceria

O vice-prefeito Deco Batisti fez questão de lembrar o trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura com o objetivo de recuperar a cidade após as cheias do fim de 2023.

“Como eu relembrei há uns dois meses, a gente está reunido para reconstruir a cidade. Essa frente não parou, a gente está reconstruindo a cidade, limpando a cidade, mantendo a cidade bonita. É um trabalho que a Secretaria de Obras não parou de fazer, de reconstrução da cidade, mas paralelo a isso a gente não deixou de ampliar os serviços públicos, como asfaltar novas ruas, recapear, ampliar a atenção básica de saúde, então são várias frentes que a gente está fazendo. Nas enchentes a gente foi muito prejudicado, mas além de manter, estamos ampliando esse serviço público e isso deixa a gente muito feliz”, disse Deco.

Responsável pela execução da obra, o secretário de Obras e Serviços Urbanos Ivan Bruns Filho também esteve presente no evento e garantiu que outras localidades já estão sendo atendidas no programa.

“Nós já temos hoje a rua Olga Day, no Steffen, com meio-fio pronto, temos a primeira capa de perfilagem, agora vem a capa final, que é ali os cinco centímetros finais para terminar, a gente entra com a pintura, colocação de luz de LED pra estar fazendo a entrega. Temos entrega já de quatro, cinco ruas pra frente, temos em preparação já a Luiz da Silva, no bairro Limeira, temos início de preparação já na próxima semana da rua Leonardo Moreira Bergamasco, então são ruas que não param, o programa ele vai andando e vai executando”, detalhou o secretário.

Representando a comunidade da rua Augusto Benassi, esteve presente também o empresário Ricardo Barni, que foi o principal articulador para que o projeto fosse levado adiante ao lado da Prefeitura. Ele comentou sobre as dificuldades do início do programa, mas se mostrou muito satisfeito com o desfecho positivo.

“Foi um processo longo, bem complexo. Nós estamos há muito tempo querendo realizar essa obra, que é muito importante, que aqui tem muito fluxo de caminhão, tem o transportador e eu tenho uma borracharia, então tem muito caminhão que passa na rua e com barro tinha muito buraco, muita lama, muita sujeira, muita poeira. Então agora com essa pavimentação foi show de bola para nós, foi uma beleza, uma maravilha”, disse, empolgado.

Ricardo destacou ainda outros pontos positivos vindos com a finalização da obra. “Foi tudo muito bom, inclusive botar luz de LED na rua, tudo certinho, tudo dentro do pedido, tubulação, a drenagem da rua ficou excelente, quando chove está tudo certo. Essa nova gestão está de parabéns, que é com essa nova gestão que a gente conseguiu concluir o projeto”, finaliza.

Leia também:



1. Frente fria à vista: o que Brusque pode esperar do calor até o Carnaval

2. Homem morre atropelado por caminhão na rodovia BR-470

3. Justiça mantém condenação de Prefeitura de Botuverá e ex-prefeito Nene por nomeação irregular de cargos comissionados

4. Vereadores devem revogar lei que regulamentou grafite em Brusque

5. Prefeitura de Guabiruba planeja ampliação de estruturas de ensino em 2024

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: