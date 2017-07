A semana começou gelada em Brusque. As temperaturas no amanhecer desta segunda-feira,03, ficaram abaixo dos 9ºC em nosso município, com destaque para o Bairro Santa Luzia, onde minha estação registrou 6,7ºC de mínima, por sinal, a segunda mais baixa do ano até o momento, perdendo apenas para o dia 10/06, quando na ocasião fez 6,5ºC naquele mesmo local. Já no Centro tivemos 8,9ºC nas primeiras horas desta manhã, seguido do Rio Branco, com 9,1ºC. Já na cidade vizinha, Guabiruba, o frio também se destacou, com Bairro Lageado Alto registrando 7,7ºC e com o Aymoré, 8,2ºC de mínima.

O ar frio também ajuda a manter o sol aparecendo em todas as regiões de nosso estado ao longo do dia . Segundo Bianca Souza, técnica em meteorologia, o ar frio está se afastando para o oceano sendo que ele acaba jogando umidade lá do mar aqui pro continente, a famosa circulação marítima. Essa condição faz com que as cidades entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte tenham uma segunda-feira de sol, mas com uma maior variação de nuvens que até podem provocar um chuvisco de forma isolada, conclui Bianca.

O dia segue ameno, máximas a tarde não devem passar muito dos 22ºC pela nossa região.