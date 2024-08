Taxista é assassinado por adolescentes após reagir a assalto em Canoinhas

Três adolescentes foram apreendidos em Joinville após matarem um taxista em Canoinhas, no Norte catarinense, na madrugada desta terça-feira, 27. A vítima foi identificada como Aloir Jankovsky, de 64 anos.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou por volta das 19h de segunda-feira, 26, quando o taxista, após ser contatado por um conhecido, aceitou realizar uma corrida partindo de um posto de combustíveis no bairro Piedade.

Aloir, que não costumava trabalhar à noite, aceitou a solicitação por se tratar de alguém de seu círculo de conhecidos. O taxista foi visto pela última vez por volta das 20h de segunda-feira.

Filha aciona a polícia após desaparecimento

Preocupada com o sumiço do pai, a filha de Aloir começou a buscar informações por ligações e mensagens. Devido à demora no retorno e à falta de respostas, ela acionou a Polícia Militar relatando o desaparecimento.

A Central de Operações da Polícia Militar de Canoinhas já havia recebido informações sobre a movimentação suspeita de um táxi com as características da Tracker de Aloir em outras cidades da região.

A PM iniciou uma busca intensa, monitorando o trajeto do veículo, que passou por Mafra, Rio Negro (PR) e Rio Negrinho. A investigação avançou rapidamente, e em Joinville, a PM abordou o veículo suspeito. No carro, foram encontrados os três adolescentes, que confessaram o crime.

Assalto resulta em assassinato

Conforme o relato dos envolvidos, a intenção inicial era roubar o veículo, mas o plano mudou quando o taxista, ao ser rendido, tentou resistir ao assalto. Nesse momento, Aloir foi esfaqueado, e seu corpo foi colocado no banco traseiro do veículo, sendo posteriormente abandonado em uma área rural, próximo à localidade de Bela Vista.

Além dos adolescentes, a Polícia Militar apreendeu a faca utilizada no crime, dois celulares e uma quantia em dinheiro que estava dividida entre os autores. O veículo também foi apreendido, e todos foram conduzidos à Central de Polícia para os procedimentos legais.

