Os brusquenses se depararam nas primeiras horas desta manhã com um cenário climático bem diferente na nossa região se comparado com ontem, quando então tivemos sol e calor, picos de 33,1ºC .

A sexta-feira,31, amanheceu com céu encoberto e temperaturas bem amenas em Brusque, mínimas ao amanhecer com valores oscilando marcas entre 13ºC e 15ºC. Já as máximas durante a tarde não passaram da casa dos 23ºC, ou seja, queda de 10ºC em 24 horas. O céu se manteve com intensa nebulosidade na maior parte do período com raras aberturas de sol.

Um pouco de chuva foi registrado durante a madrugada pelo entorno de nosso município, como no bairro Aymoré, em Guabiruba, onde minha estação coletou 3 mm de precipitação seguido do Lageado Alto, também na cidade vizinha com 2 mm

Temperaturas extremas de hoje em Brusque e Guabiruba:

15,9ºC com 23,1ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

15,7ºC com 22,6ºC /Bairro Centro/Brusque

14,9ºC com 21,6ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

14,8ºC com 21,5ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

13,3ºC com 19,9ºC /Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Agosto/2017 chega a seu fim com média de temperatura dentro do esperado

Agosto termina com média de temperatura que podemos considerar como normal em Brusque, se formos comparar com os últimos anos. A média/mês ficou em 18,7ºC. Abaixo, a comparação com anos anteriores na nossa cidade:

Agosto/2013: 17,1ºC

Agosto/2014: 19,1ºC

Agosto/2015: 21,5ºC

Agosto/2016: 17,7ºC

Agosto/2017: 18,7ºC

Quanto aos volumes de chuva, agosto teve um acumulado de 107,4 mm, bem melhor se comparado a julho, que por sinal, foi bem seco, apenas 17,9 mm de precipitação, dando assim, um alívio nesta condição de estiagem em Brusque.

O que esperar para o início de setembro

Segundo boletim meteorológico emitido pela Epagri/Ciram, os primeiros dias de setembro serão marcados pela umidade vinda do oceano, podendo causar chuva de fraca intensidade aqui no Vale do Itajaí. No dia 05/09 há previsão de chuva mal distribuída com baixo acumulado em SC, especialmente nas regiões mais próximas ao RS, devido ao deslocamento de um sistema de chuva no Sul do Brasil. Logo após, a temperatura diminui. No restante do período (06 a 15) os indicativos são de tempo mais seco e temperatura em elevação, caracterizando uma condição de bloqueio atmosférico. As frentes frias provocam chuva entre o Uruguai e Rio Grande do Sul, sem atingir Santa Catarina.