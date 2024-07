Trabalhadores que morreram após caminhão capotar na SC-108, em Guaramirim, são identificados

Foram identificadas como Roberta dos Santos Cotias, de 30 anos, e Rosivaldo Reis dos Santos, de 35, os trabalhadores que morreram após um caminhão semi-reboque capotar às margens da SC-108. O acidente ocorreu no km 44, no limite entre Massaranduba e Guaramirim, no Norte catarinense.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), para evitar uma colisão, o motorista do caminhão tentou fazer uma manobra, mas acabou tirando o veículo da pista e tombou em cima de três trabalhadores que executavam obras na SC-108.

Já o motorista do veículo e a terceira vítima, que estava em estado grave, foram encaminhados para o Hospital São José, em Jaraguá do Sul. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.

Detalhes sobre velório e sepultamento de Rosivaldo e Roberta não foram repassados.

