Em uma das ruas do bairro Rio Branco, em Brusque, emerge um refúgio de cores e vida que encanta aqueles que por ali transitam.

Marlene Reddiga, uma moradora dedicada, transformou a parte externa de sua casa em um jardim esplendidamente lindo, repleto de uma inebriante quantidade e diversidade de flores e plantas.

Um jardim e uma história

No entanto, por trás dessa exuberância natural, há uma história tocante que permeia cada pétala e cada folha.

No transcorrer do ano de 2023, a vida de João Sanzon, marido dedicado de Marlene e fiel colaborador na preservação desse encantador oásis floral, tomou um rumo desafiador devido a sérios problemas de saúde que enfrentava.

A vida, muitas vezes imprevisível, começava então a desenhar sombras sobre o paraíso que eles haviam cultivado juntos.

Antevendo o pior, Marlene tomou uma decisão que transcendeu as fronteiras do seu jardim.

O Blog do Ciro Groh foi chamado e seu pedido era simples, mas carregado de significado: imortalizar o legado verde que, apesar de parecer apenas uma extensão de sua casa, era, na verdade, um testemunho tangível do amor e dedicação compartilhados.

A beleza do jardim imortalizada

As lentes de nossas câmeras, pois, puderam então capturar a beleza desse recanto em dezembro de 2023, sem suspeitar que aquelas fotografias se tornariam um tributo inesperado a uma história de amor.

As imagens agora se tornam memórias; cada flor e cada folha contam a história de um cuidado compartilhado, de risos e suspiros entre as cores vibrantes.

A partida de João

A chegada de 2024 trouxe consigo uma notícia triste. João Sanzon, o artista por trás da exuberância verde, então partiu para a eternidade.

No entanto, sua presença ainda ecoa nos delicados contornos do jardim. Cada flor que desabrocha é um tributo silencioso à vida que ali floresce.

Esta matéria é mais do que uma celebração da estética; é um convite para contemplar a beleza inseparável nas relações humanas.

Um exemplo positivo

João e Marlene ensinaram que, mesmo diante das estações mais sombrias, o cuidado mútuo pode transformar qualquer solo árido em um jardim florescente.

Ao explorar esta pauta, convidamos você a mergulhar não apenas na estética deslumbrante das fotografias, mas na narrativa de um amor que transcende a perda.

Marlene nos lembra que, em meio às estações adversas da vida, a esperança e a beleza persistem, florescendo em lugares inesperados, como seu jardim de amor e saudade.

A beleza do jardim em fotos

Encerramos esta matéria com grande estilo ao apresentar uma seleção espetacular de fotografias que retratam a vida que ressurge a cada dia no desabrochar de uma flor ou de uma planta.

Essas imagens evocam todo o amor e a dedicação pela vida que João sempre nutriu. Acompanhe conosco essas fotos que contam uma história de perseverança e beleza.

*Autoria das imagens: Ciro Groh >>

