Um dos fundadores do restaurante Lá Nas Trutas, de Guabiruba, Paulo Kormann morre aos 71 anos

Um dos fundadores do restaurante Lá Nas Trutas, de Guabiruba, Paulo Roberto Kormann faleceu aos 71 anos nesta terça-feira, 1º. Ele será sepultado no cemitério do Guarani, às 15h desta quarta-feira, 2.

Paulo faleceu no Hospital Unimed, em Blumenau. A causa da morte foi falência orgânica múltipla e septicemia, causada pela infecção de bactérias. Ele deixa esposa, três filhos e quatro netos enlutados.

Restaurante Lá Nas Trutas

Inaugurado em 1999 pelo casal Paulo Roberto e Ivone Kormann, no bairro Lageado Alto, o restaurante fechou as portas em outubro de 2021.

O restaurante publicou uma nota de pesar no Facebook. “Comunicamos com pesar o falecimento de Paulo Roberto Kormann, mais conhecido como “Beto” do restaurante Lá Nas Trutas”, diz a publicação.

*Informações sobre a causa da morte foram adicionadas às 10h53 da quarta-feira, 2.

