“Uma pessoa espetacular”: amigos se despedem de Paulo Kormann, um dos fundadores do restaurante Lá Nas Trutas

Nas redes sociais, amigos do falecido Paulo Roberto Kormann se despediram dele. Beto, como era conhecido, era um dos fundadores do tradicional restaurante de Guabiruba, Lá Nas Trutas. Ele faleceu na terça-feira, 1º, aos 71 anos.

Uma mulher publicou no Facebook que mantém “boas recordações dos muitos domingos no Lá Nas Trutas”. Ela se despede de Paulo e finaliza “descanse em paz grande Beto”.

Já um amigo de Paulo o descreve como uma pessoa querida. “Meus sentimentos a toda família enlutada. Descanse em paz meu grande amigo. Vai com Deus, uma pessoa querida”, diz.

Pelo Instagram, amigos também prestaram suas homenagens a Paulo. Uma mulher se refere a ele como “Seu Beto, sempre querido”. Outra mulher também diz que ele era “muito querido por todos”.

Restaurante Lá Nas Trutas

Inaugurado em 1999 pelo casal Paulo Roberto e Ivone Kormann, no bairro Lageado Alto, o restaurante fechou as portas em outubro de 2021.

O restaurante publicou uma nota de pesar no Facebook. “Comunicamos com pesar o falecimento de Paulo Roberto Kormann, mais conhecido como “Beto” do restaurante Lá Nas Trutas”, diz a publicação.

