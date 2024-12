URGENTE – Justiça suspende diplomação e presidente da Câmara assumirá Prefeitura de Botuverá em janeiro

A Justiça Eleitoral de Brusque suspendeu a diplomação do prefeito e vice eleitos de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP) e Kaioran Paloschi Paulini (PP). Além disso, determinou que o presidente da Câmara de Vereadores deve assumir a prefeitura interinamente em janeiro.

A informação foi confirmada ao O Município pela 5ª Zona Eleitoral de Brusque.

A decisão aconteceu porque ambos estão com a candidatura com registro indeferido e sub judice, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por terem registrado as candidaturas após o prazo legal estipulado.

Conforme a decisão da Justiça Eleitoral de Brusque, a contagem definitiva dos votos será feita futuramente, com o objetivo de organizar uma nova eleição municipal, caso seja necessário.

O texto ainda afirma que há a possibilidade de medida liminar pelo próprio TSE ou STF em favor do prefeito e vice eleitos. Por ora, o juiz Maycon Rangel Favaretto determinou que, após a posse dos vereadores, seja feita a eleição do presidente da Câmara, que será o prefeito interinamente, até que haja uma decisão definitiva sobre o caso.

