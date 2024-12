Centro de Inovação: definida empresa responsável pela conclusão da obra em Brusque

Na tarde desta segunda-feira, 9, estava programada a apresentação dos responsáveis pela construtora que dará continuidade às obras do Centro de Inovação de Brusque e Região. A empresa escolhida é a MC dos Santos, de Joinville, após processo licitatório encerrado em novembro. O encontro estava previsto para acontecer na estrutura localizada na rua Itajaí, no bairro Limoeiro. Contudo, devido às condições climáticas, a construtora não pôde comparecer, e a retomada das obras foi reprogramada para esta terça-feira, 10.

Apesar da ausência da empresa, o momento reuniu autoridades envolvidas no esforço pela conclusão do Centro de Inovação. O nome da construtora foi divulgado por telefone pelo secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Dreveck, ao assessor especial da pasta, Roberto Prudêncio, que estava presente no local.

“Estávamos muito ansiosos para que essa retomada acontecesse. Recebemos a confirmação da empresa vencedora deste certame. Acreditamos que, durante 2025, o local estará disponível para Brusque e região”, comentou o presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação de Brusque, Günther Lother Pertschy.

“Nosso papel agora, como comitê e entidades, junto à secretaria, é acompanhar a obra para evitar que ela seja novamente interrompida”, acrescentou.

Entidades presentes

A vice-presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) e da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), Rita Cassia Conti, também esteve presente. Ela destacou que as entidades têm acompanhado o processo e que o objetivo era dialogar com os responsáveis pela construtora.

“O meu intuito era convidá-los para uma reunião na associação, junto ao Conselho de Entidades, para conhecermos o cronograma da obra e o tempo de execução, como temos feito com outras obras públicas”, explicou.

“Estamos esperançosos e confiantes de que a obra será realizada. Embora a empresa não tenha comparecido hoje, estamos cumprindo nossa parte. Se necessário, acredito que a Acibr e outras entidades irão até Joinville para conversar com a construtora ou marcarão um novo encontro para discutir o cronograma. Brusque merece e precisa desse Centro de Inovação”, enfatizou.

Longa espera pelo Centro de Inovação

A obra deveria ter sido concluída em 2018. Desde a paralisação definitiva, a estrutura foi se deteriorando. A estimativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina é que, atualmente, a obra está 60% concluída. O serviço já chegou a estar 98% finalizado, mas, desde a paralisação da obra, a estrutura do prédio sofreu danos devido a casos de vandalismo e ao clima.

Em maio, foi publicado o edital de licitação para continuidade da obra, mas o processo foi cancelado no mês seguinte devido aos valores serem incompatíveis. Sendo assim, foi necessário readequar o procedimento para que fosse lançado novamente, o que aconteceu em outubro.

“É uma obra importante e fundamental para o estado, tão aguardada. A empresa vencedora tem sede em Joinville, e a ordem de serviço já foi assinada, conforme informações do governo do estado. Cabe a nós, junto ao comitê e às entidades, acompanhar sua execução até a conclusão. Esperamos que a obra avance e que o Centro de Inovação seja inaugurado no próximo ano”, concluiu Roberto Prudêncio.

