Motorista de carro que caiu no rio Itajaí-Mirim precisou saltar do veículo em movimento

O motorista que conduzia o carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, na manhã desta segunda-feira, 9, detalhou o acidente. O fato aconteceu no bairro Santa Terezinha, próximo do bairro Limoeiro. Para se salvar, o condutor teve de saltar do veículo em movimento.

A vítima, de 23 anos, trabalha como servente, ele contou à reportagem que seguia pela rua Júlio Orthman quando houve uma falha mecânica no veículo e ele acabou caindo no rio. “Faltou freio já na descida, aí ele deu uma embalada, então puxei o freio de mão, que também falhou”.

Foi neste momento que o motorista abriu a porta e se jogou para o lado. Com a queda, ele sofreu apenas escoriações. O carro pertencia a sua mãe, que esteve no local conversando com a Polícia Militar. A família havia comprado o carro de uma garagem há três meses.

Ainda conforme a família, o carro foi adquirido já com diversos problemas, e que mesmo cobrando o vendedor sobre manutenções no veículo, não foi possível devolver o carro.

A PM informou que foi acionada, mas quando chegou no local o veículo já estava submerso. A localização e retirada do veículo deverá ser custeada de forma particular.

