VÍDEO – Carro cai no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Um carro caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 9. O caso aconteceu por volta das 11h30, no bairro Santa Terezinha.

Um leitor enviou um vídeo ao jornal O Município. De acordo com ele, o motorista do veículo não puxou o freio de mão ao estacionar o carro em uma rua e, então, ele desceu pela via e caiu no rio. Por fim, ele afirma que não havia ninguém dentro do carro.

*Matéria em atualização

Assista ao vídeo:

