No início da tarde desta segunda-feira, 9, após as chuvas, o nível do rio Itajaí-Mirim em Brusque chegou a cerca de 4 metros, conforme dados da Defesa Civil. Apesar da elevação, a situação não apresenta motivos para preocupações.

Embora tenha causado alagamentos pontuais em áreas mais baixas do município, o cenário permanece sem sinalizar complicações para a cidade, e deve se normalizar no decorrer do período.

Reflexo das chuvas constantes

Essa alta nas águas é reflexo das chuvas acumuladas desde a noite de sexta-feira, 6, com destaque para os volumes registrados na noite de domingo, 8, em Vidal Ramos e Presidente Nereu, onde estão as principais nascentes.

Nessas áreas mais altas da região, os acumulados chegaram a 42 mm num curto espaço de tempo, influenciando, pois, diretamente a situação do rio.

Essa água, que inicialmente aumentou o nível em Botuverá no início da manhã desta segunda-feira, seguiu seu curso até Brusque, sem causar maiores transtornos.

Chuvas em números

Mais adiante, vamos apresentar imagens capturadas nesta segunda-feira, que mostram a condição do rio Itajaí-Mirim, de Brusque a Vidal Ramos.

Essas imagens refletem o cenário observado de forma clara e objetiva.

Porém, antes de analisarmos as fotografias, é importante observar os dados pluviométricos monitorados, expostos na tabela abaixo.

Nos campos destacados em azul, estão os acumulados registrados desde a noite de sexta-feira até o início da tarde desta segunda-feira.

Já nos campos em vermelho, constam os dados parciais das chuvas registrados apenas nesta segunda-feira, correspondendo a cada local monitorado na região.

Confira os números que ajudam a compreender a dinâmica das águas.

Chuvas em imagens

Agora, para concluir esta matéria, apresentamos uma visão detalhada da situação do rio Itajaí-Mirim, que vai de Brusque até suas nascentes em Vidal Ramos.

Com isso, você terá um panorama completo da condição do rio, que segue dentro da normalidade nesta segunda-feira.

*Cabeceiras do rio Itajaí-Mirim, comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos/Imagens: Jaison e Juliana Brambila >>

Vidal Ramos, junto à área central cidade/Fotos: João e Bel Finck >>

Em Brusque/Fotos: Ciro Groh/O Município >>

