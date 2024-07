Van colide em canteiro central no bairro São Luiz, em Brusque

Uma van colidiu com um canteiro central no bairro São Luiz, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 11. O fato ocorreu por volta de 11h40, na rua Anita Garibaldi. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Por conta do acidente, o trânsito ficou em meia pista e ocasionou em uma fila de veículos.

Segundo os socorristas, o acidente não foi grave e ninguém ficou ferido. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e identificação do condutor do veículo.

