VÍDEO – Acidente entre caminhões e carro deixa três feridos na BR-101, em Joinville

Um acidente na BR-101, em Joinville, deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 26.

Segundo a Arteris Litoral Sul, a ocorrência foi registrada por volta das 5h30. O início do acidente envolveu uma batida na barreira que separa os dois sentidos da rodovia, seguida de batida em um poste.

O acidente aconteceu no quilômetro (km) 41,2 no sentido Porto Alegre (RS). As três vítimas, que estavam em estado leve, foram encaminhadas ao Hospital São José, em Joinville.

Os veículos envolvidos no acidente foram um caminhão Scania P360 azul, um caminhão MB 2540 vermelho e um Jetta prata.

Bloqueios

No sentido Porto Alegre, a pista foi interditada por volta das 5h30, com fluxo desviado pela marginal. Por volta das 8h, a faixa direita foi liberada. Todas as faixas foram liberadas por volta das 9h. O pico de fila de veículos foi de 3 km.

No sentido Curitiba (PR), a pista foi interditada por volta das 5h45, com fluxo desviado pela marginal.

Todas as faixas foram liberadas por volta das 10h. O pico de fila de veículos foi de 16 km.

Veja imagens:

