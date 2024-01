VÍDEO – Adolescente de 17 anos é autor de assassinato de mulher em Itajaí, diz Polícia Civil

A Polícia Civil de Itajaí atualizou o assassinato de Amanda Regina Samuel de Souza, de 40 anos, que foi encontrada dentro do apartamento no bairro Fazenda em Itajaí na segunda-feira, 8. Segundo nota divulgada nesta quarta-feira, 10, o autor do crime é um adolescente de 17 anos.

Segundo a PC, o adolescente também furtou relógio, celular e uma mochila de Amanda. A cena do crime aponta indícios de abuso sexual, mas ainda não há confirmação pericial. O autor também furtou um celular em uma casa vizinha.

Identificação

Diante dos fatos, iniciou-se uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Itajaí (DIC), e da Polícia Miliar, por meio do 1º BPM, para esclarecimento do crime.

O suspeito foi identificado como um adolescente de 17 anos e capturado na tarde da terça-feira, 9, em uma residência no bairro da Murta.

O adolescente se encontrava junto a um homem de 34 anos. Com eles foram os bens apreendidos, as roupas e a bicicleta usada no momento da fuga e um revólver calibre .32 sem numeração.

O adulto foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores.

O adolescente foi apreendido por atos infracionais análogos ao crimes de latrocínio, furto e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. A autoridade policial representou ao Poder Judiciário pela internação do adolescente. Segundo a polícia, a investigação será concluída em até 45 dias.

