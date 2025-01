VÍDEO – Asfalto cede após fortes chuvas na BR-101, em Biguaçu

A chuva que atinge o litoral catarinense desde a manhã desta quinta-feira, 16, tem sido intensa, com acumulados significativos de precipitação. Diversas rodovias foram afetadas e, em alguns casos, o asfalto cedeu.

No km 181 da BR-101, em Biguaçu, próximo à entrada de Governador Celso Ramos, sentidos Sul e Norte, a rodovia permanece totalmente bloqueada devido ao asfalto ter cedido com as chuvas desta quinta-feira.

Por volta das 9h, na SC-400, próximo à entrada de Jurerê Internacional/Daniela, na Grande Florianópolis, o asfalto cedeu em alguns pontos. O local está sinalizado e monitorado.

Na BR-101, no quilômetro (km) 232, em Palhoça (Morro dos Cavalos), será realizado bloqueio total a partir das 11h, por precaução, nos sentidos Sul e Norte devido às chuvas. Não há desvios na região e não há previsão de liberação.

A PRF orienta a utilização do contorno viário da Grande Florianópolis para desviar deste bloqueio.

Diversos pontos das rodovias estaduais da região de Florianópolis também foram afetados, conforme atualização da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) por volta das 8h45.

Na SC-401 Norte, há acúmulo de água sobre a via em diversos pontos, com atenção aos km 12 (próximo ao Eskimo), km 15 (Centro Administrativo) e km 19 (Sebrae).

Na SC-401 Sul, acesso novo, sentido centro/bairro, no km 36, o trânsito está lento em uma pista devido ao acúmulo de água sobre a rodovia.

Na SC-404, o trânsito está fluindo com lentidão. Na SC-405, do km 0 ao Rio Tavares, a rodovia está totalmente interditada.

A Ponte Pedro Ivo Campos tem intenso fluxo de veículos no acesso à ilha e muito acúmulo de água no local.

Leia também:

1. Rio Itajaí-Mirim sai da calha em Brusque nesta sexta-feira

2. Brusque e região registram queda nos nascimentos pelo quinto ano consecutivo

3. Música gaúcha, pagode e sertanejo: confira cinco coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

4. Já desfalcado, Brusque recebe o Avaí no Augusto Bauer de portões fechados

5. Joubert Lungen inicia mandato como vereador em Brusque com foco em saúde e trânsito



Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: