Muro de condomínio cai sobre carro após deslizamento em Brusque

O muro de um condomínio caiu sobre um carro durante a madrugada desta sexta-feira, 17, em Brusque, após um deslizamento. O fato aconteceu no bairro Cedrinho.

A imagem foi enviada por um leitor do jornal O Município. Ela mostra o capô do veículo totalmente encoberto pelo barro e parte do muro da garagem do condomínio.

Conforme o leitor, ninguém ficou ferido.

