VÍDEO – Dono de posto de gasolina é denunciado após funcionários içarem cães pelo pescoço em Lages

O dono de um posto de combustíveis de Lages foi denunciado por maus-tratos a cães de rua dentro do espaço do empreendimento, na BR-282. O fato, que ocorreu em julho deste ano, revoltou a população da região. Na época do fato, imagens mostravam dois funcionários do posto içando pelo pescoço dois cachorros de rua em um caminhão.

O vídeo foi compartilhado massivamente nas redes sociais. Na época, o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) instaurou uma notícia de fato para apurar o caso e na última sexta-feira, 6, denunciou o dono do posto à Justiça com base no relatório da Polícia Militar Ambiental.

O objetivo da 13ª Promotoria de Justiça da comarca é que ele responda criminalmente por maus-tratos a animais, nos termos da Lei n. 9.605/98, artigo 32. O parágrafo 1-A prevê a reclusão de dois a cinco anos para esse tipo de crime, além do pagamento de multa.

Segundo a denúncia, assinada pela promotora de Justiça Tatiana Rodrigues Borges Agostini, o empresário determinou que os funcionários retirassem os cachorros do local e os levassem para longe. Os animais foram conduzidos para o bairro Pinheiro Seco, a cerca de oito quilômetros, e abandonados sem água nem comida, o que caracteriza maus-tratos. Após o resgate, eles passaram pelo centro de zoonoses e atualmente estão na fila para adoção.

Funcionários firmam acordos e pagam valores

Os dois funcionários do posto aceitaram firmar acordos de não persecução penal com o MP-SC para não enfrentarem ações judiciais. Eles confessaram as práticas e irão pagar R$ 1 mil cada um a título de prestação pecuniária. Os recursos serão destinados para a Polícia Militar Ambiental.

