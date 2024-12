VÍDEO – Estudantes de Brusque realizam experimento neurocientífico com cubo mágico

Os estudantes da Escola de Ensino Fundamental Professora Augusto Dutra realizaram um experimento neurocientífico durante o projeto Magicubo Neuroeducação na quinta-feira, 12. A escola Alberto Pretti também participou da ação.

O estudo é realizado em conjunto com a faculdade Censupeg, de Joinville. É usado um aparelho de eletroencefalograma em oito alunos da rede municipal com objetivo de verificar a melhora na aprendizagem deles em áreas cerebrais estimuladas através da resolução do cubo mágico e da metodologia de ensino.

Foi submetido também ao experimento o cubo inclusivo desenvolvido pela equipe LIRE para alunos de inclusão que tenham comprometimento de movimentos nos membros superiores ou inferiores.

Metodologia em sala de aula

O experimento foi realizado a partir das 13h30. Ambas as escolas serviram como piloto do projeto para aplicação da metodologia em sala de aula, depois de terem seus professores selecionados para participarem de uma formação em Neuroeducação em outubro, com o doutor Fabrício Bruno da faculdade Censupeg, que conduzirá os próximos experimentos.

“No teste de automonitoramento, elas apresentam um índice mais alto de acertos. Além disso, quanto ao padrão eletrocortical, essas crianças mostram uma organização elétrica cortical mais eficiente durante a nomeação automatizada, o acesso lexical e a execução de tarefas de memória operacional,” diz a professora e coordenadora do projeto Magicubo, Érica Garcia.

“Esses resultados são de grande importância para o projeto, pois fornecem dados que podem nos ajudar a alcançar um número ainda maior de alunos, especialmente aqueles que fazem parte de programas de inclusão. Neste ano, estas duas escolas foram selecionadas como piloto. Nossa intenção, no entanto, é expandir o projeto no próximo ano para incluir outras escolas da rede municipal que queiram participar”, finaliza.

Confira o vídeo:

