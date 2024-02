VÍDEO – Motorista é preso por atropelar e matar motociclista no Norte de SC

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na quinta-feira, 8, por matar um motociclista atropelado no bairro Costa e Silva, em Joinville, no Litoral Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu na quarta-feira, 7.

As imagens colhidas na região sugerem que o motociclista foi perseguido pelo veículo por algumas quadras. Na altura da rua Pavão, a vítima, identificada como Henrique Brun Freire, de 38 anos, foi atingida violentamente, morrendo no local. O condutor fugiu sem prestar socorro.

Após 19 horas de diligências ininterruptas, policiais civis da Delegacia de Homicídios (DH) de Joinville localizaram e prenderam o homem em seu apartamento.

A partir do atendimento à cena do crime, uma série de procedimentos foram realizados pelas equipes da DH. No início da noite desta quinta-feira, 8, com o apoio da Guarda Municipal de Joinville, o veículo foi localizado em um condomínio na zona Norte da cidade e o condutor foi preso.

Em seu apartamento, foram encontradas substâncias entorpecentes. No interior do veículo, foram encontradas garrafas de cerveja.

A motivação segundo o autor foi uma discussão de trânsito. Nos últimos dois anos, o homem promoveu pelo menos três brigas no trânsito que evoluíram para crimes de lesão corporal, dano e ameaça.

Autuado em flagrante, o homem será levado à audiência de custódia.

