Onda de calor continuará durante o Carnaval no Vale do Itajaí

A nova nota meteorológica da Defesa Civil de Santa Catarina afirma que após uma semana com sensação de calor intenso, a massa de ar quente mantém as temperaturas elevadas até terça-feira, 13, em Santa Catarina. No entanto, há previsão de alívio desta condição com a chegada de uma frente fria litorânea na quarta-feira, 14. A nota foi publicada nesta sexta-feira, 9.

Esta mudança promete trazer uma diminuição nas temperaturas, especialmente nas áreas dos planaltos, ao longo de todo o Vale do Itajaí e nas regiões litorâneas do estado.

A previsão indica que neste carnaval as temperaturas ficarão acima dos 30°C em todas as regiões. Vale destacar a intensificação do calor nas regiões litorâneas e no Vale do Itajaí na segunda-feira, quando os modelos também indicam valores próximos a 40°C no Litoral Sul, Vale do Itajaí e Litoral Norte. Na Grande Florianópolis marcam valores de 35 a 38°C.

O destaque fica para as regiões do oeste catarinense, onde superam os 35°C, com extremos próximos a 40°C nas proximidades de Itapiranga, município localizado nas regiões de fronteira com a Argentina.

Nos próximos dias, durante as tardes e noites, o calor excessivo favorece a ocorrência de temporais de verão em Santa Catarina que, de maneira localizada, podem vir acompanhados de vendavais e chuva intensa provocando alagamentos e enxurradas pontuais.

