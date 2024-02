Após revitalização, Parque Leopoldo Moritz está em condições para receber o público

Nas últimas semanas, o Parque Leopoldo Moritz passou por revitalização, com um mutirão de limpeza, reparo de mesas e manutenção dos brinquedos para a criançada. Agora, o espaço está em condições perfeitas para receber o público brusquense.

O Parque Leopoldo Moritz funciona todos os dias, de 7h às 19h, e a entrada é gratuita. Um Food Truck já está funcionando no local e oferece um cardápio variado de lanches, espetinhos, guloseimas e bebidas, com várias mesinhas para todos curtirem um lanche na sombra.

Dentro do parque, há espaços com mesas disponíveis para aluguel, onde é possível fazer festas de aniversário e piqueniques. As crianças podem aproveitar os brinquedos, que receberam manutenção, e também a companhia dos muitos patos que vivem na lagoa dentro do parque.

Para o aluguel de mesas e churrasqueiras, o valor é de R$ 150,00, além de R$ 50,00 de taxa de limpeza. Os agendamentos dos horários podem ser feitos no setor de patrimônio da prefeitura, através do telefone (47) 9238-4997.

