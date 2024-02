Carro de Brusque colide com outros dois e três pessoas ficam feridas na rodovia SC-108, em Nova Trento

Um acidente envolvendo três veículos deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 9, em Nova Trento. O fato ocorreu na rodovia SC-108, no quilômetro 140, no bairro Indaiá. Um dos veículos pertence ao município de Brusque. Três pessoas tiveram ferimentos leves.

De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os agentes chegaram ao local por volta das 7h30 e constataram um acidente envolvendo três carros. O primeiro veículo, um Prisma, com placas de Brusque, era conduzido por um homem de 36 anos, que tinha como passageira uma mulher de 38, que teve ferimentos leves, e também seu filho, que não teve a idade divulgada.

Os outros dois veículos eram um Fiat Punto, de Nova Trento, conduzido por uma mulher de 33 anos e um Chevrolet Spin, de Lages, conduzido por um homem de 23.

O condutor do Prisma relatou aos policiais que deixaria seu filho no entroncamento com a rodovia SC 108, e que ao chegar no entroncamento foi atingido pelo veículo Spin, que o acertou depois de chegar desgovernado após a colisão com o Punto.

A condutora do Punto mencionou que transitava pela rodovia, no sentido São João Batista – Nova Trento, quando sinalizou que viraria à esquerda para entrar em uma rua lateral e então foi atingida pela Spin na traseira de seu veículo. Segundo ela, a Spin realizava ultrapassagens no momento.

Consta no relatório da PMRv que o motorista da Spin, que seguia no mesmo sentido do Punto, realizava ultrapassagens sobre alguns veículos à sua frente, porém quando chegou perto do Punto percebeu a sinalização, assim como a manobra. Mas não conseguiu desviar totalmente do carro e acabou batendo na traseira do mesmo e, posteriormente, no Prisma.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

