VÍDEO – Mulher morre após colisão entre carro e caminhão na BR-282, na Grande Florianópolis

Uma idosa de 68 anos morreu após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na BR-282, em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, na manhã desta terça-feira, 30. Além da mulher, um homem que também estava no carro, ficou preso nas ferragens. O condutor do caminhão não ficou ferido. O caso aconteceu na altura do quilômetro 64.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, as equipes demoraram cerca de uma hora para retirar as vítimas do veículo. Após a retirada, o homem, idoso, de 68 anos, apresentava diversas fraturas pelo corpo. Ele foi levado para o Hospital de São José.

O caminhão, com placas de Grão Pará, transportava ração animal. O carro era de Florianópolis.

Devido a gravidade do acidente, o paciente recebeu transfusão de sangue total ainda na no local da emergência. O trânsito precisou ser interrompido em ambos os sentidos.

Atuaram no caso equipes do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, em parceria com o Samu Aeromédico, Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Não foi divulgada a identidade das vítimas. As idades foram informadas pela PRF.

Confira imagens da ocorrência:

