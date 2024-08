VÍDEO – Tamanduá-mirim viraliza ao usar meio de defesa no Oeste de SC

O vídeo de um tamanduá-mirim avistado em Joaçaba viralizou nos últimos dias nas redes sociais por conta do uso da sua técnica de defesa.

O animal foi flagrado no Centro da cidade do Meio-Oeste catarinense. No registro, o tamanduá aparece em pé e armando as garras, como meio de defesa.

Confira o vídeo do tamanduá-mirim:

Tamanduá-mirim

Solitários e uma grande língua fina e comprida são características típicas dos tamanduás. Alimentam-se de cupins e formigas e possuem garras fortes e afiadas para escavar cupinzeiros e formigueiros. Possui médio porte, pesando de 5 a 10 kg e mede entre 93 cm a 1,5 m de comprimento com a cauda.

Coloração dos pelos é dourada com um “colete” de pelos pretos nas costas podendo se estender até o abdômen, sendo conhecido também como tamanduá-de-colete. Possuem cauda preênsil, adaptação para melhor deslocamento na copa das árvores.

Em nenhum aspecto são negativos aos humanos e desempenham papéis ecológicos fundamentais. Dormem dentro de tocas abandonadas, ocos de árvores, fendas ou em meio à vegetação. A fêmea é a responsável por cuidar da prole. Os filhotes ficam agarrados ao dorso da mãe, podendo ficar camuflado em meio a pelagem da mãe.

