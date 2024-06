As condições do tempo, previstas para este primeiro fim de semana de junho, indicam a manutenção de um cenário predominantemente favorável às atividades ao ar livre em Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí.

Tanto neste sábado, 1, quanto no domingo, 2, são esperadas aberturas de sol, porém, entre uma maior variação de nuvens por conta da umidade do mar avançando à faixa leste de Santa Catarina.

Para obter detalhes mais abrangentes e complementares sobre essa previsão, consultamos então o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco seus conhecimentos.

No boletim a seguir, ele explica se há risco de chuva para o fim de semana, incluindo outros detalhes importantes.

O tempo no fim de semana

Para os residentes de Brusque ou qualquer outra cidade do Vale do Itajaí, que necessitam de tempo seco para a realização de atividades ao ar livre, temos boas notícias.

O sol deve marcar presença, tanto neste sábado quanto no domingo, mas aparecendo entre variações de nuvens.

Quanto ao risco de chuva, não pode ser descartado totalmente, devido à influência da umidade marítima, trazendo nebulosidade variável à região brusquense.

De um modo geral, as condições para precipitações são baixas, talvez ocorrendo na forma de chuviscos, com maior probabilidade durante o período noturno.

Quanto às temperaturas, o frio das madrugadas permanece, mas não tanto quanto nos dias anteriores, com mínimas entre 10 e 15 °C.

Já as tardes prometem então se manter agradáveis, diante de temperaturas oscilando 23 e 25°C para Brusque e região.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

