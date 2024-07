A semana avança para esta quarta-feira, 10, diante da previsão do tempo indicando a continuidade do frio úmido em Brusque e em todo o Vale do Itajaí, sob a promessa de se estender, pelo menos, até o fim da primeira quinzena de julho.

Segundo as expectativas, as chuvas frequentes devem persistir, sob períodos de melhorias acompanhadas pelas baixas temperaturas, não acenando exceder a marca de 20°C tão cedo.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, foi então procurado pela nossa coluna e gentilmente nos atendeu, compartilhando um boletim esclarecedor com detalhes sobre este tema.

Confira os detalhes abrangentes, disponíveis na nota emitida por ele, que está exposta logo após a foto exibida abaixo.

Quarta-feira e o frio úmido

*Boletim: Climaterra >>

Este boletim inicia com informações para esta quarta-feira. Embora o dia tenha começado chuvoso em Brusque e todo o Vale do Itajaí, a previsão indica uma trégua na chuva a partir da tarde.

Com isso, o sol até pode aparecer em breves momentos, apesar da presença constante de muitas nuvens.

As temperaturas devem permanecer abaixo dos 20°C, resultando na manutenção da baixa sensação térmica.

Frio úmido prossegue

Quando avançamos nas projeções meteorológicas, os simuladores mostram chuvas frequentes em Brusque e região, com os termômetros raramente atingindo marcas superiores a 18°C antes do término da primeira quinzena de julho.

Até o dia 15, o sol deve aparecer pouco, sob um padrão climático de frio úmido persistente.

Possível retorno do tempo seco

Dados atuais de alguns modelos mostram períodos mais prolongados de tempo seco apenas depois do dia 16, ou seja, a partir da próxima terça-feira em diante. No entanto, há divergências entre os simuladores quanto a isso.

Portanto, o mais concreto é que os próximos quatro a cinco dias, a partir desta quarta-feira, ainda apresentarão chuvas frequentes, temperaturas diurnas baixas e pouco sol.

Este é o panorama de previsão atual. Lembrando sempre, que os modelos estão sujeitos a constantes mudanças, à medida que novas informações são incorporadas. Estaremos atentos a isso no monitoramento.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

Temos o imenso prazer de apresentar ao nosso grande público, os nomes daqueles que tornam possível o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Confira abaixo os anunciantes, apoiadores desta missão. Clique nos nomes para então descobrir seus produtos e serviços.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque no cume: montanhistas então conquistam o Pico da Bandeira

2. Conheça a tricoteira de 96 anos em Botuverá, torcedora do Flamengo, usuária de celular e escritora

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar também, os volumes de chuva pontuados durante a madrugada, entre o período correspondente de meia-noite até o início da manhã (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK