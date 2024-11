Desde a última sexta-feira, 8, nossa coluna tem recebido muitas perguntas de leitores em busca de esclarecimentos sobre o avanço de um possível ciclone bomba.

Segundo rumores que circulam nas redes sociais, o fenômeno poderia atingir o Sul do Brasil, incluindo Brusque, já no início da próxima semana.

Essa informação, compartilhada de forma precipitada, causou alarde em boa parte da população.

Para tratar do tema com responsabilidade, consultamos fontes confiáveis e especialistas qualificados para esclarecer o cenário.

O meteorologista Leandro Puchalski, uma referência na área, divulgou um boletim informando que, até o momento, não há motivos para preocupação.

Embora exista a possibilidade de formação de um ciclone no oceano, ele deve permanecer afastado da costa, sem representar riscos às cidades litorâneas e à faixa leste da região, onde Brusque se encontra.

Confira a nota completa de Puchalski logo após a foto, com explicações detalhadas que ajudam a tranquilizar a todos diante das informações divulgadas de forma precipitada nas redes sociais.

Sobre o ciclone

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Começamos este boletim esclarecendo os boatos que surgiram nas redes sociais sobre a possibilidade de um ciclone bomba atingir o Sul do Brasil na próxima semana.

Embora exista a possibilidade de sua formação no oceano, posso afirmar que, no momento, não há motivos para alarde.

Caso o fenômeno se desenvolva, ele deverá se manter distante da costa e se deslocar rapidamente para alto-mar, sem representar qualquer risco para as cidades litorâneas, incluindo Brusque e região.

Ciclone distante da costa

É sempre importante lembrar que, apesar da facilidade de compartilhamento rápido na internet, notícias sobre previsões do tempo, em especial, precisam ser tratadas com cautela.

No caso específico deste ciclone, a maioria dos simuladores meteorológicos já descarta completamente qualquer impacto direto na costa brasileira.

Mesmo aqueles modelos que seguem indicando uma formação em alto-mar, mostram uma trajetória que tende a não afetar as áreas costeiras.

Frente fria à vista

Para o início da semana, as condições climáticas seguem dentro da normalidade, a considerar esta época do ano.

No dia 11, segunda-feira, o Rio Grande do Sul poderá registrar chuva e temporais isolados com a passagem de uma frente fria.

Já Santa Catarina, incluindo Brusque e região, pode ter breves instabilidades entre a noite de segunda e a manhã de terça-feira, com tendência de melhora ao longo do dia.

Sem relação com ciclone

É importante esclarecer que, caso ocorram temporais na região, esses eventos não têm relação com o ciclone mencionado.

Eles fazem parte de uma condição climática, então, comum nesta época do ano, associada à passagem de frentes frias.

Ou seja, são fenômenos meteorológicos típicos para o período, e não indicam qualquer impacto extra causado por sistemas atuantes em alto-mar.

Essa é a previsão atual, e, à medida que os eventos meteorológicos forem se aproximando, a precisão das informações tende a aumentar, com novas atualizações sendo feitas, se necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

*Assista ao vídeo >>

O tempo na madrugada

Seguindo com a edição deste sábado, destacamos agora os dados do monitoramento meteorológico da madrugada por toda a região de Brusque.

A tabela a seguir então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local listado em vermelho.

Durante o período entre a meia-noite e as primeiras horas da manhã, os pluviômetros não registraram chuvas em nenhum dos locais listados em azul.

A tabela a seguir então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local listado em vermelho.

Fotos dos leitores

Por fim, convidamos você a mergulhar nas belíssimas fotos então enviadas pelos nossos leitores, que imortalizam a essência das nas primeiras horas da manhã deste sábado.

Cada imagem carrega uma história, um pedaço do amanhecer, mostrando como a luz tocou cada lugar mencionado nas legendas.

Sinta-se transportado por esses momentos inspiradores, que refletem a beleza simples e arrebatadora de um novo começo.

Aproveite cada detalhe, cada traço de luz e cor, e permita-se emocionar com a delicadeza desses instantes eternizados.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 29

