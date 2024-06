Sem mudanças no comportamento do tempo previstas para Brusque e todo o Vale do Itajaí, no decorrer desta semana e, na maior parte do mês de junho.

Em termos práticos, isso significa que não há previsão de chuva para o município e região a curto prazo, e que, caso essa projeção se confirme, a escassez hídrica poderá ser sentida pela população.

Dada a expectativa mencionada acima, buscamos detalhes esclarecedores e abrangentes junto a um profissional em meteorologia.

Para isso, consultamos Piter Scheuer, que prontamente atendeu ao nosso pedido concedendo uma entrevista especial.

O boletim emitido por ele está exposto logo após a apresentação da foto abaixo.

O tempo nesta terça-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Antes de trazermos a previsão direcionada para os dias subsequentes, vamos começar primeiro com esta terça-feira.

O dia em Brusque e região deve seguir sem mudanças no padrão climático; ou seja, o sol deve aparecer entre nuvens. O risco de chuva é praticamente nulo.

O aquecimento atípico tende a persistir durante a tarde, diante de temperaturas máximas previstas oscilando entre 24 e 27°C, sendo um patamar alto, a considerar a época do ano.

Tempo seco prossegue

Após avaliar as últimas atualizações dos simuladores meteorológicos, constatamos a persistência do tempo seco em todo o Vale do Itajaí até, pelo menos, o próximo domingo.

Isso indica a continuidade deste cenário climático, se estendendo ao fim da primeira quinzena de junho. Sendo assim, é possível que a população comece a pedir pela volta da chuva.

Quanto às temperaturas, o padrão térmico atual deve então se manter nos próximos cinco a seis dias.

Na prática, as madrugadas continuarão amenas, resultando em tardes com um aquecimento relativo, considerando esta época do ano.

Retorno gradativo das chuvas

Os dados atuais sugerem o retorno gradativo das chuvas no início da segunda metade do mês, provavelmente entre os dias 16 e 18 de junho.

Diante desta projeção, levando em conta a volta da umidade na segunda quinzena, é provável que um padrão mais próximo do inverno se reestabeleça em Brusque e região.

Isso indica a expectativa de uma queda nas temperaturas; no entanto, na ausência de um cenário sob frio intenso.

De modo geral, os modelos meteorológicos sinalizam que na segunda quinzena de junho, as precipitações voltem a ocorrer, diante de uma maior frequência; porém, sem volumes representativos esperados em Brusque e região.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Fotos e mais notícias após anúncios

Agora é o momento de apresentarmos aqueles que estão tornando possível a manutenção das atividades do Blog do Ciro Groh.

Conheça então cada um dos nossos patrocinadores nos banners abaixo. Clique sobre eles e descubra os produtos e serviços que então oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Atração em miniatura: pôneis roubam a cena em cabanha de Guabiruba

2. Mães de Brusque: uma galeria de emoções clicada então no Parque Leopoldo Moritz

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração mostra ausência de chuvas no período entre meia-noite e primeiras horas do dia, como ressaltado em azul. Acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK