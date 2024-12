A previsão do tempo, direcionada a Brusque e região neste sábado, 14, destaca a atuação de uma frente fria. Esse sistema deve provocar chuvas, sobretudo no período da manhã.

No entanto, há indícios de melhorias no clima, especialmente a partir da tarde em direção à noite, caso as projeções venham se confirmar.

Para trazer mais detalhes sobre o que esperar, consultamos o meteorologista Piter Scheuer. O profissional, pois, compartilhou conosco seu boletim, com informações complementares.

Confira a íntegra da análise, exposta logo após a foto.

O tempo no sábado

*Boletim meteorológico de Piter Scheuer >>

A previsão climática para este sábado em Brusque e região indica um cenário desfavorável para atividades ao ar livre, especialmente no turno da manhã.

A frente fria atuante trará risco de chuvas a qualquer momento, além de manter o céu predominantemente encoberto.

Apesar do panorama inicialmente instável, os modelos meteorológicos apontam melhorias, diante da volta do sol a partir da tarde, com a diminuição das precipitações e a tendência de estabilização do tempo em direção à noite.

Quanto às temperaturas, os termômetros devem registrar máximas entre 24°C e 27°C, sem grande variação.

O tempo no domingo

Já para o domingo, a previsão direcionada a Brusque e região é mais favorável, sinalizando a presença do sol.

Inclusive, o tempo deve apresentar aquecimento mais representativo por parter dos termômetros, com máximas acima dos 30°C, trazendo sensação de calor.

No entanto, devido ao abafamento, há uma chance remota de chuvas de verão, extremamente isoladas, a partir da tarde.

Seguiremos acompanhando as atualizações dos modelos meteorológicos, ressaltando que todas as projeções estão sujeitas a alterações, conforme novos dados forem incorporados.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva, registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem então revela, de forma única, a essência de como a manhã desta segunda-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 18

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

