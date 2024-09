O domingo, 15, amanheceu em Brusque sob a presença apenas de chuviscos, contrariando a previsão de chuva volumosa, sendo esperada desde a noite de sábado, 14.

Durante a madrugada, a instabilidade também se manifestou sobre o município, porém de forma tímida, diante de leves precipitações.

No entanto, a expectativa meteorológica segue indicando a possibilidade de índices pluviométricos expressivos para o restante do fim de semana.

Confira os detalhes completos mais adiante, logo após a foto, no boletim emitido pelo meteorologista Piter Scheuer, que traz informações detalhadas e atualizadas sobre o cenário climático.

Chuva abaixo do esperado

*Boletim: Piter Scheuer >>

A chuva volumosa prevista para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, esperada a partir do fim da tarde de sábado e que deveria se estender à madrugada deste domingo, não se concretizou conforme a expectativa.

Os volumes acumulados no período mais recente de 12 horas não ultrapassaram 6 mm, somados apenas na forma de chuviscos, registrados durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.

Apesar do domingo ter amanhecido com sinais de instabilidade, a precipitação ficou muito aquém do previsto, restringindo-se a precipitações fracas em Brusque e nas cidades da região.

A chuva ainda esperada

Mesmo assim, as condições meteorológicas seguem sendo monitoradas, sob um cenário ainda apontando um padrão de instabilidade ao longo do dia.

As últimas atualizações dos modelos meteorológicos mantêm a possibilidade de volumes expressivos de chuva, podendo ultrapassar os 50 mm até o final de segunda-feira, considerando o acumulado previsto para esse período.

No entanto, independentemente de o cenário mais desafiador se concretizar ou não, há um consenso de que o padrão instável deve persistir ao longo do dia.

Para aqueles que têm planos de atividades ao ar livre neste domingo, é importante ficar atentos às condições climáticas, já que o risco de umidade está presente, sem um horário específico para a ocorrência de precipitação.

O sol terá pouca chance de aparecer, o que contribuirá para uma sensação térmica baixa, com as temperaturas dificilmente atingindo os 20°C.

A importância do monitoramento

Vale ressaltar que é absolutamente normal que previsões meteorológicas nem sempre se confirmem, pois os modelos estão sujeitos a constantes revisões à medida que novas informações são incorporadas.

Por isso, é essencial monitorar atualizações frequentes e acompanhar as últimas informações, fornecidas pelos meteorologistas.

Diante desse panorama, recomendamos manter o estado de atenção para Brusque e região, caso a previsão de chuva volumosa se concretize.

Este é o cenário atual que compartilhamos nesta coluna, enfatizando a importância de continuar atento às próximas atualizações.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

A chuva na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que, apesar de o monitoramento ter registrado chuva, os volumes noturnos foram baixos, alinhando-se com o que foi mencionado anteriormente. (indicado em azul).

Fotos dos leitores

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 6

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 11

