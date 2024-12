O calor, que elevou as temperaturas para um patamar acima dos 30°C no domingo, 15, promete manter este padrão térmico de aquecimento nesta segunda-feira, 16.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, o dia, então, promete uma condição climática predominantemente seca, favorecendo as atividades ao ar livre.

Contudo, Scheuer alerta para a possibilidade de eventos de instabilidades, típicos de verão, devido ao abafamento no período da tarde.

Confira o boletim completo emitido pelo profissional e gentilmente compartilhado com a nossa coluna. A íntegra da nota está disponível logo após a foto.

Segunda-feira sob calor

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para os moradores de Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que têm atividades externas programadas para esta segunda-feira, as condições climáticas se mostram favoráveis para a realização desses compromissos.

Além disso, boas notícias chegam também para os apreciadores do calor. As altas temperaturas, que bateram a marca de 34°C no domingo, devem se repetir ao longo do dia.

Espera-se que os termômetros sigam com picos acima dos 30°C na maioria das localidades monitoradas, mantendo, portanto, o padrão de aquecimento.

O sol, por sua vez, sinaliza aparecer de forma intercalada com períodos de nuvens.

Contudo, vale destacar um ponto importante: a partir da tarde, com o aumento da sensação de abafamento, não estão descartadas pancadas de chuva típicas dessa época do ano.

Esses eventos poderão causar instabilidade em pontos isolados de Brusque e região, embora muitas áreas, possam concluir o dia sem registro de precipitação.

Menos calor na terça-feira

Avançando para terça-feira, não há, pois, previsão de mudanças significativas no comportamento do clima.

Em termos práticos, isso significa que as condições favoráveis para as atividades ao ar livre devem então ser mantidas, com um cenário de abafamento persistindo.

No entanto, as temperaturas não devem ultrapassar os 30°C, mantendo o risco baixo de chuvas de verão, especialmente a partir da tarde.

Calor, chuva e o monitoramento

Essas são as informações que temos para este início de semana sobre a previsão do tempo para o Vale do Itajaí-Mirim.

Lembramos que toda previsão está sujeita a alterações, conforme novas atualizações meteorológicas forem sendo incorporadas.

Sendo assim, continuaremos acompanhando as condições e trazendo atualizações sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos então abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também indica que não houve registros de chuva no período entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta segunda-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 21

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

