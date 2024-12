Adolescente que colidiu moto em muro em Guabiruba morre após 16 dias internado

Kauan Mendes Fogaça, 16 anos, morreu na última sexta-feira, 13, 16 dias após sofrer um acidente de moto em Guabiruba.

Ele ficou gravemente ferido após colidir a moto em um muro na localidade de Lorena, em 27 de novembro. Ele estava inconsciente quando os bombeiros chegaram ao local. O adolescente foi levado ao hospital com suspeitas de fraturas nos braços e de traumatismo craniano.

Kauan foi velado e sepultado no cemitério do bairro São Pedro no sábado, 14. Nas redes sociais, a E.E.B. Professor Carlos Maffezzolli, onde ele estudava, lamentou a morte do adolescente.

“Nesta noite de imensa tristeza, nossa escola lamenta profundamente a perda de Kauan Mendes Fogaça, um aluno querido que sempre trouxe luz e alegria ao nosso ambiente. Neste momento de dor, expressamos nossos sentimentos e solidariedade à sua família e amigos. Que sua memória permaneça viva em nossos corações e que possamos honrar o legado de amor e amizade que ele nos deixou. Descanse em paz, Kauan. Você sempre será parte da nossa história“, diz a nota publicada pela escola.

