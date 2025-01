As chuvas intensas que se iniciaram na madrugada de quinta-feira, 16, vêm deixando marcas impressionantes em várias cidades da região Leste de Santa Catarina.

Em Brusque, os acumulados registrados até as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 17, já ultrapassam os 220 mm em diversos pontos monitorados.

No bairro Centro, o cenário é ainda mais impactante, com o volume atingindo expressivos 284 mm em apenas 24 horas, desde o início do atual evento climático.

Chuvas no Alto Vale

Apesar da gravidade dos números em Brusque, a situação no Alto Vale do Itajaí-Mirim, pois, apresenta um panorama mais tranquilo.

Em municípios como Vidal Ramos e Presidente Nereu, onde estão localizadas as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim, os índices de chuva, registrados até o início da manhã desta sexta-feira, permanecem consideravelmente abaixo dos números observados em Brusque.

Esses dados trazem um alívio em relação ao risco imediato de enchente na cidade.

Chuvas em números

Para facilitar o entendimento, confira a seguir o levantamento completo dos volumes pluviométricos registrados em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim, entre a madrugada de quinta-feira e as primeiras horas da manhã desta sexta-feira.

Previsão do tempo

O meteorologista Leandro Puchalski então reforça que o tempo instável deve persistir em Brusque e nas cidades vizinhas ao longo desta sexta-feira.

Segundo ele, há previsão de precipitações entre fraca e moderada intensidade, com risco de pancadas mais fortes em determinados momentos.

A recomendação é de atenção redobrada devido à possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra em áreas mais vulneráveis.

Chuvas e o fim de semana

De acordo com Puchalski, o fim de semana promete uma mudança no cenário climático.

A previsão indica aumento significativo das temperaturas, com máximas superando os 30°C em Brusque e região, acompanhado do retorno do sol.

No entanto, esse aquecimento pode desencadear pancadas de chuva típicas de verão, principalmente durante as tardes de sábado e domingo, muitas vezes acompanhadas de trovoadas localizadas.

Em resumo, embora o fim de semana apresente melhora nas condições climáticas, o meteorologista alerta para a possibilidade de trovoadas pontuais devido ao calor projetado.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta sexta-feira começou em cada um dos lugares mencionados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

