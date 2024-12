A previsão do tempo para esta quinta-feira, 19, indica condições favoráveis para atividades ao ar livre em Brusque e região, durante boa parte do dia.

Apesar da possibilidade de o sol aparecer em alguns momentos, o dia deve ser marcado pela predominância de nuvens, intercalados por breves aberturas de sol.

Além disso, o risco de chuva pontual, ainda que baixo, não pode ser descartado, exigindo atenção ao longo do dia.

No entanto, a probabilidade de umidade tende a aumentar a partir do entardecer e, principalmente, durante a noite, com a aproximação de uma frente fria ao Vale do Itajaí-Mirim.

O referido sistema promete trazer chuvas mais abrangentes, sinalizando um padrão instável entre a madrugada e primeiras horas da manhã de sexta-feira, 20.

Para fornecer informações mais detalhadas sobre esta introdução apresentada acima, buscamos, então, o respaldo técnico do especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra.

O profissional gentilmente compartilhou conosco um boletim, e a nota completa está disponível logo após a foto.

O tempo na quinta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim informando aos moradores de Brusque e região, que as condições climáticas nesta quinta-feira prometem um cenário favorável às práticas externas durante a maior parte do dia.

Com isso, o sol sinaliza surgir, porém, intercalado por variações de nuvens.

Embora não seja totalmente descartada, caso ocorra, a chuva tende a ser pontual e isolada. Assim, a maior parte do dia deve seguir seca.

No entanto, a situação deve mudar no fim da tarde, avançando para a noite, com a chegada de uma frente fria ao Vale do Itajaí-Mirim, aumentando o risco de chuvas, sobretudo no período noturno.

Esse quadro instável, pois, deve se estender pela madrugada e início da manhã de sexta-feira.

Quanto às temperaturas, os picos podem até ultrapassar os 30°C, mas sem estabelecer um padrão de calor excessivo.

O tempo na sexta-feira

Para sexta-feira, os modelos meteorológicos apontam para Brusque e região, a predominância de um quadro instável, sob chuvas e possíveis trovoadas entre a madrugada e primeiras horas da manhã.

No entanto, ao longo do dia, as expectativas sinalizam a volta gradativa do sol, trazendo uma melhora nas condições climáticas.

Durante a tarde, inclusive, as temperaturas tendem a subir de forma mais expressiva, podendo se aproximar dos 35°C, sob um cenário térmico de desconforto à vista.

Monitoramento

Esta nota têm por base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, e é importante lembrar que toda previsão está sujeita a alterações, conforme novos dados sejam incorporados.

Sendo assim, continuaremos monitorando a situação e mantendo todos informados.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente, então, revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Além disso, os dados em destaque na cor azul indicam os volumes de chuva acumulados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, permitindo assim uma análise completa das condições meteorológicas observadas no período.

Fotos dos leitores

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta quinta-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

