Para os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre neste domingo, 19, a previsão do tempo sinaliza um cenário favorável em boa parte do dia, sob o clima de verão impondo sua condição.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o calor acima de 30°C deve se manter, sob expectativa de picos que podem exceder a marca dos 33 a 34ºC, assim como ocorreu no sábado, 18.

Diante deste padrão térmico de aquecimento previsto, há a expectativa de instabilidades a partir da tarde, com risco de trovoadas localizadas, algumas delas podendo ser fortes, explica o especialista.

Ele destaca que, por ser uma condição climática típica de verão, algumas áreas podem ser severamente afetadas, enquanto outras próximas podem terminar o dia sem uma gota de chuva.

Monitoramento do tempo

Puchalski ressalta ainda a possibilidade de alterações na previsão do tempo, à medida que novas atualizações são incorporadas aos modelos meteorológicos.

Ele explica que este boletim considera os dados mais recentes disponíveis nos simuladores climáticos.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo então apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens então registradas no amanhecer deste domingo, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se encantar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

