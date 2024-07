Os moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre no fim de semana, podem contar com notícias positivas vindas da previsão do tempo, sob risco praticamente nulo de chuva.

O sol, por sua vez, deve então seguir aparecendo entre variações de nuvens, proporcionando um ambiente diurno agradável, diante de tardes oscilando temperaturas na casa dos 21 a 23°C.

Para trazer detalhes esclarecedores e abrangentes sobre esta síntese, buscamos o respaldo técnico do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que divulgou um boletim completo.

A nota poderá ser conferida na íntegra logo após a foto exibida abaixo.

Risco baixo de chuva

*Boletim: Climaterra >>

As condições climáticas esperadas em Brusque e todo o Vale do Itajaí, para o período entre esta sexta-feira e domingo, mostram-se predominantemente favoráveis às atividades ao ar livre.

O sol deve aparecer durante esses três dias, embora sob um cenário de nebulosidade variável.

O risco de chuva é praticamente nulo, podendo ocorrer apenas eventos isolados de garoa ou chuviscos durante a madrugada, mas a possibilidade é muito baixa.

Em termos gerais, os simuladores meteorológicos indicam uma situação positiva e propícia para ser aproveitada ao ar livre.

Em relação às temperaturas, espera-se que o frio noturno continue e até se acentue, com mínimas podendo ficar abaixo de 10°C, especialmente em áreas mais elevadas.

As tardes, por sua vez, devem seguir agradáveis, diante de picos esperados entre 21°C e 24°C.

Esta é a expectativa trazida pelos modelos de previsão para o período entre esta sexta-feira e domingo, válido para Brusque e todo o vale do Itajaí.

*Com informações: Climaterra

Sem chuva na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, continuamos focados nas atualizações meteorológicas.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado na última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Vale ressaltar que não houve ocorrências de chuva durante o período da meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a apreciar as deslumbrantes paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 4

